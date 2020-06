Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mehrere Fahrzeuge beschädigt/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Groß-Gerau (ots)

Durch Zeugen wurde der Polizei in der Nacht zum Mittwoch (10.06.), gegen 0.20 Uhr, ein Mann gemeldet, der in der Gernsheimer Straße gegen mehrere geparkte Fahrzeuge getreten haben soll. An drei Autos wurde der Außenspiegel beschädigt.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten die Ordnungshüter in der Nähe einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Gegen seine Festnahme setzte sich der junge Mann vehement zur Wehr. Er trat nach den Beamten und beleidigte die Polizisten auf unflätigste Weise.

Der 22-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizeigewahrsam untergebracht. Zudem musste er sich aufgrund seiner Alkoholisierung einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung.

Die Polizei bittet weitere Zeugen und etwaige weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

