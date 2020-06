Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/ Ober-Abtsteinach: Haustür massiv beschädigt

Abtsteinach (ots)

Wegen einem Schaden von etwa 1000 Euro an einer Haustür in der Steinachstraße/ Ecke Neckarstraße im Ortsteil Ober-Abtsteinach ermittelt jetzt die Polizei in Wald-Michelbach.

Ein Fremder habe am Sonntag (7.6.) zunächst gegen 17 Uhr Sturm geläutet. In der Folge wurde gegen die Tür getreten und an ihr gerüttelt. Durch die Krafteinwirkung ist der Glaseinsatz beschädigt worden. Zudem haben sich Metallstreben verbogen und die Türklinke wurde abgerissen. Der Unbekannte ließ erst von der Tür ab, als er bemerkte, dass jemand in der Wohnung auf ihn aufmerksam wurde.

Der Mann lief in Richtung Parkplatz eines Discounters "Im Pfarrgrund". Zeitversetzt verließ ein schwarzer BMW-Kombi den Parkplatz. Ob der Gesuchte mit dem Auto wegfuhr müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Ermittler der Polizei (DEG) suchen in jedem Fall Zeugen, die die gesuchte Person am Haus oder auf dem Parkplatz des Discounters gesehen haben.

Der Mann soll etwa 25 Jahre alt sein und bei einer Größe von etwa 1,75 Meter eine sportliche Figur haben. Er hat blonde Haare und trug eine schwarze Baseballcap mit hellem Schriftzug. Bekleidet war er laut dem Zeugen mit einer dunklen Jacke sowie mit einer blauen Jeanshose.

Alle Hinweise zu ihm, aber auch zu dem Fahrer des schwarzen BMW werden unter der Rufnummer 06207 / 94050 der Polizeistation Wald-Michelbach entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell