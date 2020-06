Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Trickdiebe bestehlen Seniorenpaar mit dem altbekannten Wechselgeldtrick

Fünfzehn Minuten später wird Geld mit der gestohlenen Bankkarte abgehoben

Michelstadt (ots)

Ein Seniorenpaar im Alter von über 80 Jahren ist am Freitagmittag (5.6.) gegen 14.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedrich-Ebert-Straße von einem Trickdiebpärchen bestohlen worden. Mit der gestohlenen Bankkarte hoben die Kriminellen etwa fünfzehn Minuten nach der Tat 2000 Euro vom Konto des Paares ab.

Eine fremde Frau hatte die Senioren zunächst auf dem Parkplatz wegen Wechselgeld angesprochen. Nachdem der hilfsbereite Mann sein Portemonnaie zückte, rückte die Frau unbemerkt immer näher heran und schaffte durch geschicktes Verhalten zwei Bankkarten sowie eine Krankenkassenkarte zu entwenden. Die Bankkarten wurden sodann weitergegeben und der Komplize hob in der nahegelegenen Bank das Geld ab.

Nach Rekonstruktion des Tatablaufes wurde das Seniorenpaar im Kassenbereich des Einkaufsmarktes beobachtet. Beim Bezahlen mit der EC-Karte wurde wohl die Geheimnummer ausgespäht.

Die tatverdächtige Diebin ist zwischen 20 und 30 Jahre alt und sprach Deutsch mit Akzent. Sie soll 1,60 Meter groß und schlank sein. Die Frau hat kurze dunkle Haare und hatte zum Tatzeitpunkt auffällig lange Fingernägel, die rosa lackiert waren. Ihr Komplize trug in der Bank eine schwarze Basecap, ein weißes T-Shirt sowie eine kurze schwarze Sporthose mit seitlich weißen Streifen. Mit einer grauen Mund-Nasen-Bedeckung mit seitlichem Filteraufsatz stand der Mann in der Bankfiliale in der Frankfurter Straße.

Das Kommissariat 21/ 22 in Erbach ermittelt in dem Fall und nimmt Hinweise entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

Die Polizei rät:

- Decken Sie immer das Tastaturfeld mit einer Hand ab, sobald Sie ihre Geheimnummer eingeben - Lassen Sie sich nicht ablenken oder gar über die Schulter schauen - Fordern Sie aufdringliche Personen auf, sich aus ihrem Umfeld zu entfernen - Halten Sie dringend Abstand zu Fremden - Verhindern Sie, dass fremde in Ihr Portemonnaie greifen können

