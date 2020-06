Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Handtasche im Auto geplündert

Auf einen in der Nussbaumallee abgestellten Van der Marke Mercedes hatten es Diebe am Montagnachmittag (08.06.), in der Zeit zwischen 15.00 und 15.45 Uhr abgesehen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des Fahrzeugs und durchwühlten eine dort abgelegte Handtasche. Ihnen fielen Geld und persönliche Dokumente in die Hände.

Hinweise werden erbeten an das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151/969-3810.

