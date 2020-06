Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Krimineller attackiert und bestiehlt Seniorin/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots)

Eine 71 Jahre alte Frau geriet am Montagnachmittag (08.06.), gegen 15.50 Uhr, in der Sandbergstraße in das Visier eines Kriminellen.

Ein Mann trat zunächst von hinten an die 71-Jährige heran und entwendete deren Rucksack, den sie über dem Arm trug. Anschließend stieß er die Frau von sich und flüchtete mit der Beute. Aus einem im Rucksack befindlichen Geldbeutel entnahm er das Geld und ließ den Rucksack auf dem Fluchtweg zurück. Die Seniorin wurde nicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nahmen die Ordnungshüter gegen 16.30 Uhr in der Heidelberger Straße einen 51 Jahre alten Tatverdächtigen fest, auf den die Personenbeschreibung passte. Der 51-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubes zu verantworten haben. Die Ermittlungen dauern an.

