POL-DA: Münster: Auf Roller abgesehen

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Münster (ots)

Auf einen Roller, der in der Tannenstraße abgestellt war, hatte es offenbar der 16-jährige Tatverdächtige in der Nacht zum Dienstag (9.6.) abgesehen. Gegen 00.15 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei, wie ein unbekannter Mann den schwarzen Roller aus dem Hof entwendete. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, konnte der Tatverdächtige schließlich von einer Streife angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stießen die Ordnungshüter auf ein Springmesser, welches der 16-Jährige bei sich trug. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen mit auf die Polizeistation verbracht. Dort wurde Anzeige erstattet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

