Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mit drei Promille auf dem E-Scooter

Mörfelden-Walldorf (ots)

Einen 33 Jahre alten Mann auf einem E-Scooter stoppten Beamte der Polizeistation Mörfelden-Walldorf am Montagabend (08.06.) in der Bürgermeister-Klingler-Straße. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund drei Promille an. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein unversicherter E-Scooter wurde von der Polizei sichergestellt.

Den Mann erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im verkehr sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell