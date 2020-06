Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eppertshausen: LKW kracht gegen Hauswand - eine Person leicht verletzt

Eppertshausen (ots)

Am Montag, den 08.06.20, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Büssingstraße in Eppersthausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 42-jähriger LKW-Fahrer aus Gröditz befuhr die Büssingstraße in Eppertshausen aus Fahrtrichtung K180 kommend.

Der LKW-Fahrer fuhr im dortigen Industriegebiet mehrere Meter am Fahrbahnrand entlang und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache zunächst über den Gehweg auf ein Firmengelände, streifte dabei einen Baum, prallte sodann gegen zwei, vor dem Firmengebäude geparkte PKW und gegen das Gebäude.

Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde von der Besatzung des Rettungsdienstes vor Ort erstversorgt und im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der LKW sowie einer der beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 EUR.

Berichterstatterin: PK'in Seibert

