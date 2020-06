Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Renitenter Ladendieb attackiert Marktmitarbeiter

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Samstagabend (6.6.), gegen 19.50 Uhr, kam es zwischen einem 36 Jahre alten Mann und einem Mitarbeiter eines Supermarkts "In der Pfarrtanne" zu einem Gerangel. Der 36-Jährige entnahm nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Artikel aus den Regalen des Marktes. Ohne die Ware zu bezahlen, versuchte er offenbar den Laden zu verlassen und mit der Beute zu flüchten. Das Vorhaben konnte durch einen Mitarbeiter verhindert werden, der den Flüchtigen auf dem Parkplatz des Supermarkts an seiner Flucht hinderte. Hierbei wehrte sich der 36-Jährige massiv und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand selbst. Schließlich konnte der Mann von den Ordnungshütern vorläufig festgenommen und für weitere Maßnahmen mit auf die Polizeistation verbracht werden. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

