Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Polizei ermittelt gegen 29 Jahre alten Handtaschendieb

Birkenau (ots)

Gegen einen 29 Jahre alten Mann aus Mörlenbach wird wegen versuchten Diebstahls ermittelt, nachdem er am Sonntagmittag (7.6.) versucht hatte, eine Handtasche vom Beifahrersitz zu stehlen.

Der Tatverdächtige hat sich in der Hauptstraße dem Auto einer 69 Jahre alten Frau genähert. Blitzschnell öffnete der Dieb um kurz nach 12 Uhr die Beifahrertür, um die anvisierte Beute greifen zu können. Geistesgegenwärtig warf die Autofahrerin die Tasche in den Fußraum und startete ihr Auto. Ohne Beute lief der bereits polizeibekannte Täter in Richtung Weinheim weg.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Täter die Autofahrer wohl dabei beobachtet, wie sie zuvor in einer Bankfiliale Geld abgehoben hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell