Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Bei Einbruch Schmuck erbeutet

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend (6.6.) und Sonntagnacht (7.6.) rückte ein Wohnhaus in der Taunusstraße in das Visier Krimineller. Die Unbekannten versuchten nach bisherigem Kenntnisstand zunächst über die Haustür ins Innere der Wohnung zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte, sodass sie sich durch ein Fenster Zutritt zum Haus verschafften. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Nachdem die ungebetenen Gäste Schmuck, unter anderem Ketten und Ringe, im Wert von mehreren Hundert Euro erbeuteten, flüchteten sie unerkannt. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

