Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Geparktes Auto beschädigt

Zeugen gesucht

Bad König (ots)

Ein in der Bahnhofstraße vor dem Ärztehaus geparkter Mitsubishi wurde am Montag (08.06.), in der Zeit zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

