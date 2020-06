Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Gelegenheit macht Diebe/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Während sich eine Hausbewohnerin "In der Berlich" mit ihrem Besuch im Garten aufhielt, verschaffte sich ein Unbekannter am Freitagnachmittag (05.06.), in der Zeit zwischen 13.30 und 14.00 Uhr, durch die nicht verschlossene Eingangstür Zugang in die Wohnung. Aus einer Handtasche entwendete der Kriminelle 25 Euro und flüchtete anschließend wieder unerkannt vom Tatort.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

