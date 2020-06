Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Wohnungseinbrecher flüchtet mit Fahrrad

Groß-Gerau (ots)

Ein Wohnhaus im Europaring geriet am Sonntag (07.06.), gegen 18.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Unbekannte verschaffte sich durch den Keller Zugang in das Gebäude und durchsuchte anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Auf der Suche nach Wertgegenständen fielen ihm mehrere Schmuckstücke, Uhren und Münzen in die Hände.

Die Bewohner bemerkten den Einbrecher beim Verlassen des Hauses und konnten beobachten, wie der Mann mit einem dunklen Trekkingrad auf dem angrenzenden Fahrradweg in Richtung Fasanerie flüchtete.

Der ungebetene Besucher ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,70-1,80 Meter groß sowie schlank und sportlich. Er hat dunkle, kurze Haare und einen kurz geschnittenen Vollbart. Bekleidet war der Kriminelle mit einem grünen Kapuzenshirt, grauer Jogginghose und weißen Handschuhen. Laut dem Geschädigten hat der Flüchtige einen dunklen Teint.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell