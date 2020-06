Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: 14 Autoreifen zerstochen/Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

An sieben auf dem Parkplatz gegenüber dem Gernsheimer Schiff, der Jahnstraße, Rheinstraße und am Schöfferplatz abgestellten Fahrzeugen, wurden in der Zeit zwischen Samstagabend (06.06.) und Sonntagmorgen (07.06.) insgesamt 14 Autoreifen zerstochen.

Die Beamten der Polizeistation Gernsheim ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06258/9343-0 zu melden.

