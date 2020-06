Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Ladendieb mit Haftbefehl gesucht

31-Jähriger auf frischer Tat ertappt und in Justizvollzugsanstalt gebracht

Weiterstadt (ots)

Der Diebstahl von Babynahrung im Wert von 250 Euro wurde einem 31 Jahre alten Mann am Freitagmittag (5.6.) zum Verhängnis. Aufmerksame Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Rudolf-Diesel-Straße konnten den Beschuldigten, kurz nach 12 Uhr, dabei beobachten, wie er sich die Gläser in eine mitgebrachte Tasche steckte. Als er versuchte den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen sprachen die Zeugen den Verdächtigen an. Der ergriff daraufhin die Flucht. Diese währte jedoch noch kurz und der Täter wurde von hinzueilenden Polizeibeamtinnen festgenommen. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich zusätzlich heraus, dass 31- Jährige mit Wohnsitz in Berlin, bereits von der Staatsanwaltschaft Leipzig, mit einem Haftbefehl gesucht wurde. So endete der Freitagnachmittag für den Tatverdächtigen, nach einem kurzen Zwischenstopp im Gewahrsam der Polizei, schlussendlich in einer Justizvollzugsanstalt.

