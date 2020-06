Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach/ Lützel-Wiebelsbach: 23-Jährigen am Spielplatz mit Messer verletzt

Polizei sucht Zeugen

Lützelbach (ots)

Mit einem Klappmesser wurde am letzten Mittwoch (3.6.) ein 23-jähriger Mann am Arm verletzt. Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) in Höchst suchen dringend Zeugen, die gegen 14 Uhr in der Nelkenstraße, im Bereich der Feldgemarkung und unterhalb des Spielplatzes den Angriff beobachtet haben. Zudem werden Zeugen gesucht, die das schwarze Auto des Täters, möglicherweise einen VW, im Bereich der Apotheke bemerkt haben. Der gesuchte Täter sei etwa 1,85 Meter groß und muskulös. Er habe schwarze kurze Haare und einen Vollbart. Möglicherweise ist seine Nase gebrochen. Der Angegriffene gab an, dem Täter ins Gesicht geboxt zu haben. Der gesuchte Mann soll vor dem Messerangriff den 23-Jährigen ohne erkennbaren Grund lauthals beschimpft haben.

Hinweise zu dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung werden auch telefonisch unter der Rufnummer 06163 / 9410 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell