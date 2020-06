Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Fitnessstudio

Täter erbeuten technische Geräte, Computer und Bargeld

Darmstadt (ots)

Auf ein Fitnessstudio in der Heidelberger Straße, nahe Ecke Goethestraße, hatten es noch unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag (5.-6.6.) abgesehen. Über eine rückwärtig gelegene Eingangstür gelangten die ungebetenen Gäste gewaltsam in die Räumlichkeiten und suchten dort nach Wertgegenständen. Dabei fielen den Kriminellen mehrere technische Trainingsgeräte, Bekleidung, ein Computer und die Bargeldkasse in die Hände. Mit dem Diebesgut traten sie die Flucht an. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

