Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Versicherungskennzeichen seit 11 Jahren abgelaufen

Fahnder nehmen 46-Jährigen fest

Lorsch (ots)

Zivilfahnder haben am Samstagnachmittag (06.06.) nach einer Verkehrskontrolle einen 46-Jährigen vorläufig festgenommen und eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Beamten hatten den Mann auf seinem Roller gegen 16.15 Uhr in der Siegfriedstraße gestoppt. Bei der Überprüfung des blauen Versicherungskennzeichens fiel den Polizisten auf, dass dieses aus dem Jahr 2009 stammt und demnach Schin seit 11 Jahren abgelaufen ist. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 46 Jahre alte Gestoppte den Fahndern nicht aushändigen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 einbehalten. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt strafrechtlich wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

