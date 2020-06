Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Leiche bei Wohnhausbrand geborgen

Fürth (ots)

Am Sonntagmorgen (07.06.) kam es gegen 08.50 Uhr in der Kolpingstraße zu einem Wohnhausbrand. Im Zuge der Löscharbeiten konnte durch Kräfte der eingesetzten Feuerwehren eine tote Person aufgefunden werden. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude oder wurden verletzt. Dem ersten Anschein nach handelt es sich bei der Toten um eine 61-jährige Hausbewohnerin. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Zur Brandbekämpfung sind aktuell immer noch die Feuerwehren Fürth, Lindenfels und Mörlenbach in Einsatz, zudem drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzwagen.

Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen übernommen.

Sofern weitere Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet.

Matthias Brosch, EPHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Klappacher Straße 145

65285 Darmnstadt

Telefon: 06151 -969 3030

oder

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell