Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Eppertshausen (ots)

Am späten Samstagabend, dem 06.06.2020, gegen 23:25 Uhr, ereignete sich in Eppertshausen in der Lutherstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit einen Warnpoller rammte. Zudem wurden Teile eines Bauzaunes durchbrochen. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich nach ersten Hinweisen um einen dunklen VW Touareg handeln, welcher im Frontbereich erheblich beschädigt sein müsste. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Herwig, POK` in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Hotz, POK` in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell