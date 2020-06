Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Brand eines Kleinkraftrades

Reinheim- Georgenhausen (ots)

Am Freitag (05.06.) gegen 19:38 Uhr, kam es auf einem Radweg entlang der Bundesstraße 38 bei Reinheim-Georgenhausen zu einem Fahrzeugbrand. Hierbei wurde ein an einem Brückengeländer angeschlossenes Kleinkraftrad stark beschädigt. Der Eigentümer des Kleinkraftrads ist bisher nicht bekannt. Derzeit muss von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ausgegangen werden. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zum Eigentümer des Kleinkraftrades machen können, werden gebeten, sich unter # 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Maier, POK, Polizeistation Ober-Ramstadt

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell