Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Am Freitag (05.06.2020) zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Opel Crossland X, welcher in der Bergstraße in Höhe An der Friedrichshöhe am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Opel wurde am hinteren Radkasten beschädigt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980 entgegen.

