Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bergstraße/ Rimbach/ Lorsch: Vier Einbrüche in Bäckereien, Gaststätte und Wohnung

Kripo kommt 18-Jährigen und seinen Mittätern auf die Spur

Bergstraße/Rimbach/ Lorsch (ots)

Ein 18-Jähriger hat bei der Polizei gestanden, für vier Einbrüche verantwortlich zu sein, nachdem in seiner Wohnung und in denen seiner drei Mittätern nach Beweismitteln gesucht wurde. Die erforderlichen Durchsuchungsbeschlüsse waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt richterlich erwirkt worden. Die Wohnungsdurchsuchungen fanden Ende Mai in Einhausen und Lorsch statt.

Nach dem Einbruch in einer Bäckerei in der Siegfriedstraße in Rimbach-Mitlechtern am 21.03.2020 (wir hatten berichtet), war einem Zeuge ein silberfarbenes Auto, besetzt mit vier Personen, aufgefallen. Der Hinweise brachte die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim auf die Spur des 18-Jährigen aus Einhausen. Aus der Bäckerei wurde eine Kassette mit Geld sowie die Kaffeekasse gestohlen.

Eine Woche später, in den Morgenstunden des 28.März, kontrollierte die Polizei auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 5 bei Hemsbach, einen silberfarbenen Kleinwagen. Zuvor wurde in eine Bäckereifiliale im Weinheimer Ortsteil Sulzbach eingebrochen (Polizei Mannheim hat berichtet).

In dem Opel saß der 18-Jährige sowie seine 19, 21 und 23 Jahre alten Freunde aus Einhausen und Lorsch. Im Auto entdeckten die Ordnungshüter zudem Einbruchswerkzeug und Sturmmasken. Wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls wurde das Quartett aus Hessen zunächst festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wer neben dem 18-Jährigen bei dem Einbruch in einem Wohn-/Geschäftshaus in der Heinrichstraße in Lorsch am 23. Mai noch dabei war (wir hatten berichtet), werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen. Der in dem Haus wohnende Gastwirt hatte die Einbrecher damals entdeckt. Ohne Beute nahmen sie Reißaus.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4605022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4554193 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/4558794

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell