Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Rimbach (ots)

Am 04.06.2020, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr ereignete sich in Rimbach in der Staatsstraße Höhe Hausnummer 14 eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter PKW, Daimler Citan, Farbe grau, an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer: 06252-706-0 entgegengenommen.

Berichterstatter: POK Kohlmann

Bowitzky, KHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell