Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht in Hüttenfeld Unfallzeugen gesucht

Lampertheim/Hüttenfeld (ots)

Am Mittwoch (03.06.) zwischen 12:30 h und 13:20 h beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Porsche Cayenne, der in der Alfred-Delp-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Ersten Hinweisen zufolge könnte als Unfallverursacher der Fahrer eines hellblauen/graublauen Pritschenwagens mit Wormser Kennzeichen in Frage kommen, der Schrott/Alteisen sammelte. Nähere Hinweise zu diesem Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

Wendel, POK'in

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell