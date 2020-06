Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Wenn die schnelle Beute lockt

Wie lasse ich mein Auto zurück?

Worauf sollte ich im Umgang mit Keyless-Go Systemen achten?

Polizei gibt Tipps und Handlungsempfehlungen

Bild-Infos

Download

Südhessen (ots)

Handys, Taschen, Laptops, Kleingeld, Sonnenbrillen - die Liste der oftmals im Auto zurückgelassenen Wertgegenstände ist lang und hier nicht abschließend. In vielen Fällen geben sie leider Anlass, in das Visier Krimineller zu geraten, die auf schnelle Beute aus sind und dabei gezielt nach solchen Wertgegenständen Ausschau halten. Ist dann das Auto noch unverschlossen, reichen den Tätern wenige Sekunden aus um sich die Beute zu schnappen und damit das Weite zu suchen. Zurück bleibt der Ärger und, erwischt es auch die Geldbörse mit den Ausweisen, folgt die zeitraubende Notwendigkeit, Behördenwege zu gehen, um neue Papiere zu beantragen.

In den zurückliegenden Wochen hat die Polizei mehrmals über solche Fälle berichtet. So auch am Dienstag (2.6.), nachdem mindestens acht Fahrzeuge im Bereich von Ober-Ramstadt auf diese Art und Weise in den Fokus der Kriminellen gerückt waren. Um solche "günstigen Gelegenheiten" für Diebe effektiv zu minimieren, reicht die Anwendung einfacher Verhaltensweisen oft aus. Hier gilt allem voran: Verschließen Sie immer und zu jedem Zeitpunkt ihr Auto, auch wenn Sie es nur für wenige Minuten unbeobachtet lassen! Lassen Sie niemals Wertgegenstände oder Taschen im Fahrzeug zurück. Vermeintliche Verstecke wie z.B. hinter den Sitzen oder im Fußraum sind keine Verstecke!

In diesem Zusammenhang verliert auch das Thema "Diebstahl von und aus "Keyless-Go Fahrzeugen" nicht an Aktualität. Denn die Autos mit schlüssellosen Zugangssystemen sind für Kriminelle oft leicht zu knacken und das meistens ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Weil immer mehr Autos, auch Kleinwagen, zunehmend und serienmäßig mit dieser Technik ausgestattet werden, bleibt die Problematik weiterhin bestehen. Damit sich die Besitzer und Besitzerinnen dieser Gefährte gezielt schützen können, ist es vor allem hilfreich zu wissen, wie die Täter vorgehen. So nutzten die Täter sogenannte Funkstrecken-Verlängerer um in die schlüssellosen Fahrzeuge zu gelangen. Mit dieser Technik gelingt es den Kriminellen, die Reichweite des Originalschlüssels zu verlängern und dem Fahrzeug damit zu suggerieren, dass der Schlüssel in der Nähe ist. Doch auch diesen dreisten Methoden steht niemand hilflos gegenüber. Hier empfiehlt die Polizei als geeignete Präventionsmaßnahmen:

-Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab - Versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z.B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. - Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Tür wirklich geschlossen ist. - Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu ihrem Fahrzeug zu senden. - Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Verhalten beim Verlassen bzw. Abstellen des Fahrzeuges:

- Parken Sie hochwertige Fahrzeuge, wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. - Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit. Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten. - Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlswarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum "Nulltarif". Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. - Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. - Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug - auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt.

Es gilt zu bedenken: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

-Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, setzen Sie sich umgehend mit ihrer Fachwerkstatt in Verbindung. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren. - Professionelle Autodiebe brechen auch in Häuser oder Wohnungen ein, um in Besitz des Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Da Fahrzeug- und Hausschlüssel meist in der Diele liegen oder am Schlüsselbrett hängen ist es dann ein Leichtes Fahrzeuge sogar aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

Weitere wertvolle Hinweise rundum das Thema Diebstahlschutz finden Sie in der Übersicht auch im Internet unter https://k.polizei.hessen.de/227256912. Eine telefonische Erreichbarkeit der polizeilichen Beratungsstelle ist zudem unter der Rufnummer 06151/969-4030 gegeben.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4612089

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell