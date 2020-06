Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Nach Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Neckarsteinach (ots)

Zwischen Donnerstag (04.06) und Freitag (05.06.) wurde in der Darsberger Straße ein am Fahrbahnrand geparkter, schwarzer 5er BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An Heck des BMW entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0 (Berichterstatter POK Loos)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Lampertheim-Viernheim

Florianstraße 2

68623 Lampertheim

PHK Gürtelschmied

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell