Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Literweise Öl auf der Straße/Fahrzeuge rutschen auf spiegelglatter Fahrbahn

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Auf einer Strecke von rund zwei Kilometern lief am Donnerstagnachmittag (04.06.) aus einem auf der Ladefläche eines Lastwagens transportierten maroden Öltank literweise Öl auf die Straße.

In dem 800 Liter Ölbehälter befand sich nach derzeitigem Ermittlungsstand ursprünglich eine Teilfüllung von etwa 150 bis 200 Litern Öl, die sich während dem Transport auf der Fahrtstrecke verteilte. Die Verkehrssicherheit in den Straßen Am Flurgraben, Ginsheimer Straße, Im Weiherfeld, Römerstraße, Landdammstraße und Hafenstraße war aufgrund der extrem schmierigen Fahrbahn erheblich beeinträchtigt. Schon auf der Anfahrt stellte eine Polizeistreife mehrere rutschende und quer stehende Fahrzeuge fest.

Zwei Reinigungsfirmen mit mehreren Fahrzeugen, die Feuerwehr, die Stadtpolizei, Mitarbeiter des Bauhofs und des städtischen Klärwerks sowie Hessen Mobil waren anschließend mit Absperr- und Reinigungsmaßnahmen auf der nahezu spiegelglatten Strecke über drei Stunden im Einsatz. Verkehrsteilnehmer wurden über eine Rundfunkwarnmeldung informiert.

Der verursachende Lastwagen sowie zwei Mitarbeiter konnten in einer Lagerhalle in der Hafenstraße angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der genaue Schaden sowie die für den Einsatz entstandenen Kosten können noch nicht beziffert werden.

