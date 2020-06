Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 43-Jähriger ohne Gurt und mit erheblichen Mängeln am Fahrzeug gestoppt

Polizei stellt Kennzeichen sicher und untersagt die Weiterfahrt

Darmstadt (ots)

Nach einer Polizeikontrolle am Mittwoch (3.6.) endete die Fahrt eines 43-jährigen Darmstädter mit seinem Mercedes CLS 500 in der Elisabethenstraße. Weil der Mann zuvor ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs war, hatte er die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter geweckt. Bei der nachfolgenden Überprüfung stellte sich rasch heraus, dass der Wagenlenker kein Unbekannter war und bereits in der Vergangenheit wegen technischen Veränderungen an seinem Auto aufgefallen war. Die anschließende Begutachtung seines fahrbaren Untersatzes bestätigte erneut den entstanden Verdacht und die Beamten stellten erhebliche verkehrsgefährdende Mängel im Bereich der Bremsen sowie des Fahrwerkes fest, was die sofortige Löschung der Betriebserlaubnis nach sich zog. Es folgte die Sicherstellung der Kennzeichen, die Untersagung der Weiterfahrt und die Anzeigenerstattung. Hierauf musste der Darmstädter seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

