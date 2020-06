Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Vereinsheim

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben ungebetene Gäste in der Zeit zwischen Donnerstag (28.5.) und Dienstagabend (2.6.) ein Vereinsheim im Alfred-Messel-Weg heimgesucht und sich gewaltsam Zugang zu den Räumen verschafft. Dabei beschädigten sie einen Rollladen und verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge machten sie keine Beute. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt, unter der Rufnummer 06151/9690, in Verbindung zu setzen.

