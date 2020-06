Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Diebe erbeuten Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro

Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Unbekannte hatten es in der Zeit von Mittwochabend (03.06.) bis Donnerstagmorgen (04.06.) auf einen Baustellen-Container abgesehen, aus dem sie zahlreiche Baumaschinen entwendeten. Gegen 7 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die seit 17.30 Uhr am Vorabend die Baustelle im Bereich der Lise-Meitner-Straße heimgesucht hatten. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen sie das Schloss des Containers auf, drangen in das Innere ein und entwendeten mehrere Maschinen, unter anderem Bauschrauber, Bohrhämmer, Bohrmaschinen und ein Nivelliergerät. Der Gesamtwert der Beute wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft auf Zeugenhinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

