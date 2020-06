Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Feuer greift auf Brennholzlager über

13-jähriger Junge schwer verletzt

Kriminalpolizei ermittelt

Breuberg (ots)

Ein 13 Jahre alter Junge wurde bei einem Brand am Donnerstagmittag (04.06.) in Breuberg schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr, nachdem sie Explosionsgeräusche wahrgenommen hatten. Eine Hecke stand in der Ernst-Ludwig-Straße in Flammen, zudem griff das Feuer auf ein angrenzendes Brennholzlager über. Die sofort herbeigeeilte Wehr hat den Brand schließlich unter Kontrolle bringen können. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Ein 13-jähriger Junge erlitt durch das Feuer Verbrennungen und musste mit Rettungswagen- und Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Inwieweit er mit dem Ausbruch in Zusammenhang steht, müssen die weiteren Ermittlungen der Odenwälder Kriminalpolizei zeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell