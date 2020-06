Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Schloss-Banner im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Hirschhorn (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (3.6.) hatten es Kriminelle auf drei Banner in der Schloßstraße abgesehen. Die jeweils rund 4 auf 2 Meter großen Banner waren an Bauzäunen im Zufahrtsbereich des Schlosses angebracht. Darauf wurde die Schlossgeschichte sowie die geplanten Umbaumaßnahmen beschrieben. Die Hintergründe zum Diebstahl und wie die Kriminellen diese entwendeten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Banner geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Hirschhorn unter der Rufnummer 06272/93050 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell