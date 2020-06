Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Werkzeuge aus Container entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstagabend (2.6.) und Mittwochmorgen (3.6.) aus zwei Containern bei den Gleisen unter der Autobahnbrücke (A5) in der Nähe "Parkplatz Erlensee" mehrere Werkzeuge. Um an ihre Beute zu gelangen, machten sich die Kriminellen nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Flex an den Containern zu schaffen. Hierbei erbeuteten sie diverse Werkzeuge, unter anderem einen Rotationslaser und weitere Geräte, die für den Gleisbau geeignet sind. Im Anschluss suchten sie das Weite. Wie sie die Beute im Wert von mehreren Tausend Euro abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

