Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 173 bei erlaubten 100

Zivilfahnder führen Geschwindigkeitskontrollen durch

Viernheim (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen führten am Mittwochmittag (3.6.) Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn 659 bei Viernheim durch. Trauriger Spitzenreiter war ein 21-Jähriger aus Lampertheim, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Autobahn befuhr. Eine Messung ergab 173 km/h in der 100er Zone. Dem Verkehrssünder drohen zwei Punkte in Flensburg, ein Bußgeld von 600 Euro sowie drei Monate ohne Führerschein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell