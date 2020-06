Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Einbruch gesucht

Groß-Gerau (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Sudetenstraße rückte am Mittwoch (3.6.), zwischen 11.15 und 13 Uhr, in das Visier Krimineller. Während sich die Bewohnerin im Erdgeschoss aufhielt, verschafften sich die Unbekannten über ein gekipptes Fenster im Obergeschoss Zutritt zur Wohnung. Im Schlafzimmer angekommen, schlossen die Kriminellen nach derzeitigem Kenntnisstand die Tür von innen ab. Dort entwendeten sie eine schwarze Handtasche und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit ihrer Beute im Schlepptau flüchteten sie unerkannt. Wer die Kriminellen beobachten konnte oder in diesem Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

