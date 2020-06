Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Auto auf Parkplatz angerempelt

Zeugen "Am Bahndamm" gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Ein grauer Skoda Fabia wurde am Mittwoch (3.6.) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes "Am Bahndamm" angefahren. Der Verursacher fuhr ohne seine Pflichten nachzukommen vom Unfallort weg. Der Schaden an der linken Wagenseite liegt bei etwa 1500 Euro.

Die Polizei in Wald-Michelbach sucht für die Ermittlungen den Unfallverursacher sowie Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.15 Uhr und 11.35 Uhr. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06207 / 94050 zu erreichen.

