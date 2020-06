Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrolle mit Folgen

Polizei stellt Rauschgift und mutmaßliches Drogengeld sicher

Zwei Tatverdächtige verbringen die Nacht im Gewahrsam

Darmstadt (ots)

Die Kontrolle von zwei 22 und 26 Jahre alten Männern in der Pädagogstraße mündete am Dienstagnachmittag (2.6.) in zwei Festnahmen und der Sicherstellung von Rauschgift sowie mutmaßlichem Drogengeld. Kurz vor 17 Uhr hatte das Duo die Aufmerksamkeit von Zivilbeamten der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg geweckt und eine Überprüfung beider Personen nach sich gezogen. Bei der Durchsuchung des 22-Jährigen stießen die Beamten neben zwei Mobiltelefonen auch auf ein großes Bündel Bargeld, das der junge Mann in der Hosentasche mit sich führte und 10.000 Euro umfasste. Nicht weniger verdächtig zeigte sich auch sein 26 Jahre alter Begleiter, bei dem die Polizisten ein Plombe Kokain, gefüllt mit rund 20 Gramm, und weiteres Bargeld in Höhe von 350 Euro entdeckten. Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen in nicht geringer Menge wurden beide Beschuldigte festgenommen und zur Wache gebracht. Dort stellte sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme zusätzlich heraus, dass der 26-Jährige bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz von der Staatsanwaltschaft Frankfurt gesucht wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt verbrachten beide Tatverdächtige die Nacht im Gewahrsam. Die weiteren und andauernden Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei (K34). Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen und gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden die Beschuldigten am Folgetag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell