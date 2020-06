Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/ Mossautal: Geschwindigkeitskontrollen

Bußgelder, Punkte und zwei Fahrverbote

Erbach/ Mossautal (ots)

Beamte der Polizeistation Erbach haben am Dienstag (2.6.) zwischen Mitternacht und 1.15 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen in der Erbacher Neckarstraße, in beiden Fahrtrichtungen durchgeführt. Zum Schutz vor Lärm gilt dort zwischen 22 Uhr und 6 Uhr eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Insgesamt passierten 23 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Fast jeder zweite Autofahrer, war zu schnell unterwegs. Vier von ihnen wurden direkt vor Ort bar verwarnt. Insgesamt sind 160 Euro bezahlt worden. Neben Bußgeldern müssen sechs Wagenlenker zudem mit einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei zwei von ihnen steht ein Fahrverbot von einem Monat an. Der schnellste Fahrer hatte 55 km/ auf dem Tacho.

Bereits am Mittag fanden zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr, Kontrollen in der Unteren Siegfriedstraße in Hüttenthal statt. Von 35 Fahrzeugen wurden sieben Autofahrer, die schneller als 50 km/h fuhren, mit Verwarnungsgeldern belegt.

