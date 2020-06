Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Gartenhütte und Wohnwagen brennen

Rüsselsheim (ots)

Auf einem Grundstück der Gartenanlagen in der Nähe der Kreisstraße 159, brannte am Dienstagnachmittag (02.06.), gegen 13.45 Uhr, eine Gartenhütte. Das Feuer zog zudem einen hinter der Hütte abgestellten Wohnwagen in Mitleidenschaft. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine weitere Gartenhütte verhindert werden.

Ob der Brand möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts einer Solaranlage ausbrach, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

