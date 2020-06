Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Crumstadt: Brennende Thuja-Hecke/Feuer greift auf Gartenmöbel über

Riedstadt (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Dienstagabend (02.06.), gegen 19.15 Uhr, in der Modaustraße eine Thuja-Hecke in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend über einen Holzzaun auf ein Nachbargrundstück aus, wo die die Flammen auch auf dortige Gartenmöbel übergriffen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand

Im Einsatz waren neben der Polizei die Freiwilligen Feuerwehren aus Crumstadt und Erfelden sowie vorsorglich auch der Rettungsdienst. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derweil an.

