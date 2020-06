Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Mühltal (ots)

Am Montag, 01.06.2020, ereignete sich um 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Josephweg in Mühltal, als ein Pkw die Zufahrt zur Burg Frankenstein befuhr. In beide Richtungen waren Fahrradfahrer unterwegs. Während der Pkw mehrere Radfahrer auf seiner Seite überholte, musste ihm ein entgegenkommender Radfahrer ausweichen. Der Radfahrer stürzte, wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Aufgrund der Angaben von Zeugen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Ober-Ramstadt unter 06154/6330-0 zu melden.

