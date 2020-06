Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Affolterbach: Streit mit Folgen

18-Jähriger schlägt Autoscheiben ein/ Festnahme

Wald-Michelbach (ots)

Ein 18-Jähriger wurde am Samstagabend (30.5.) von Beamten der Polizeistation Wald-Michelbach vorläufig festgenommen, nachdem er mit einem Metallrohr zwei Scheiben eines Autos der Marke Honda eingeschlagen hatte.

Nachdem die Meldung bei der Polizei einging, konnte der Tatverdächtige auch schon festgenommen werden. Ein Streifenwagen der Polizei stand in der Nähe des Tatortes in der Hauptstraße Nord in Affolterbach. Wegen der guten Personenbeschreibung von Zeugen, die den Mann bei der Tat beobachtet hatten, klickten auch schon die Handschellen der Ordnungshüter.

Auf der Dienststelle der Polizei konnte neben der Identität des jungen Täters auch der Grund seines Handelns geklärt werden. Der 18-Jährige hat Streit mit dem Sohn des Autobesitzers. Wegen Sachbeschädigung wird er sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Zudem kommt er für die Kosten in Höhe von mindestens 1000 Euro auf.

