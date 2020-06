Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach/ Affolterbach : Autofahrer erneut unter Drogeneinfluss erwischt

Wald-Michelbach (ots)

Bereits zum zweiten Mal ist ein 50 Jahre alter Mann unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden. Ob der 50-Jährige seinen Führerschein bald abgeben muss, hängt auch von dem Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Der Mann wurde am Samstag (30.05.) gegen 20:40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung in der Wald-Michelbacher Ludwigstraße als Wagenlenker erkannt. In der Hauptstraße in Affolterbach endete die Fahrt des 50-Jährigen aus dem Odenwaldkreis. Bereits wenige Tage zuvor hielten die Beamten den Mann in seinem Wagen an und stellten einen Drogenkonsum fest.

Bei der neuen Kontrolle konnten wieder deutliche Anzeichen eines zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt werden. Diesmal führte der Fahrer zudem noch kleine Mengen Betäubungsmittel mit sich, die sichergestellt wurden.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und wiederholt Anzeige gegen ihn erstattet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell