Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Geparkter PKW angefahren, Geschädigter gesucht

Groß-Gerau OT Dornheim (ots)

Eine 83jährige Mainzerin befuhr am Montag 01.06.2020 um 17.00 Uhr mit ihrem Porsche die Mainzer Landstraße aus Richtung Süden kommend in Fahrtrichtung Groß-Gerau. Zwischen der Einmündung Bahnhofstraße und Donaustraße streifte die Porschfahrerin einen parkenden PKW. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und meldete dies einen Tag später der Polizei in Groß-Gerau. Der Zeuge konnte keine Angaben zum Kennzeichen des geparkten Fahrzeugs machen. Es soll sich um einen dunkeln Kleinwagen handeln, dieser müsste am Spiegel der Fahrerseite, bzw. der Fahrerseite selbst beschädigt sein. Hinweise auf das geschädigte Fahrzeug werden bei der Polizei Groß-Gerau (06152-1750) entgegengenommen.

