Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Mehrere Wägen in einer Straße beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Auf die Außenspiegel mehrerer geparkter Wägen in der Bickenbacher Straße hatten es Unbekannte abgesehen. Die Beschädigungen wurden am Samstagmorgen (30.5.) der Polizei gemeldet und können bis in die Mittagsstunden des Vortags (29.5.) zurückliegen. Die Kriminellen traten nach derzeitigem Kenntnisstand gegen die Außenspiegel eines blauen Audis sowie eines schwarzen und blauen Renaults. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer die Taten beobachten konnte oder in diesem Zeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Pfungstadt zu melden. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06157/95090 zu erreichen.

