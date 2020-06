Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Wohnungseinbrecher flüchtet mit gestohlenem Fahrrad

Büttelborn (ots)

Ein Wohnhaus in der Uhlandstraße geriet am Montagabend (01.06.), in der Zeit zwischen 20.30 und 21.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter verschaffte sich durch ein offen stehendes Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten und durchwühlte anschließend mehrere Schränke nach Wertgegenständen. Ihm fiel hierbei Schmuck in die Hände.

Bevor er den Tatort verließ, entwendete der Unbekannte noch ein Fahrrad aus der Garage. Die Ermittler vermuten, dass er das Rad zur schnelleren Flucht nutzte.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

