Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Hygieneregeln in Gaststätten und Spielhallen kontrolliert

Wald-Michelbach (ots)

Am Samstagabend (30.05.) führte das Ordnungsamt Wald-Michelbach mit Unterstützung der Polizeistation Wald-Michelbach sieben Kontrollen in Gaststätten und Spielhallen durch. Das Hauptaugenmerk lag auf die Einhaltung der pandemiebedingten Hygieneregeln.

Beanstandungen gab es nur in einer Gaststätte in der Ludwigstraße. Dort stellte das Ordnungsamt Wald-Michelbach gleich mehrere Verstöße fest. So wurden die Abstandsregeln und die Dokumentationspflicht der Gäste nicht beachtet. Gegen den Betreiber des Bistros sind entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Das Ordnungsamt kündigt an, die unangemeldeten Kontrollen mit Unterstützung der Polizeistation Wald-Michelbach fortzusetzen.

Berichterstatter: Bienek, Polizeihauptkommissar, PSt. Wald-Michelbach

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell