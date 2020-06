Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim: Einbruch in Container

Wer kann Hinweise geben?

Schaafheim (ots)

Auf einem Gelände "An der Ziegelei" rückte ein Container in das Visier Krimineller. Der Einbruch wurde am Samstagabend (30.5.) entdeckt und kann bis zum Mittwoch, den 1. April, zurückliegen.

Nachdem sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt in den Container verschafften, durchwühlten sie nach derzeitigem Kenntnisstand die Schränke. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten. Ob etwas entwendet wurde, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell